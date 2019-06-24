  • الإثنين 24 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:52 م
بحث متقدم
جماهير

الأرصاد توجه رسالة هامة لجماهير بطولة الأمم الأفريقية

مدرس

تعليق مثيرة للمدرس صاحب "موكب السيارات".. هذا ما قاله

أرشيفية

«رفع أسعار الصحف»..يُنهي أزماتها أم يزيد العزوف عنها؟

مدرجات الوداد المغربي

هل تعود الجماهير للمدرجات بعد انتهاء البطولة؟..إليك الإجابة

أرشيفية

البرلمان في مواجهة «تقليد الماركات».. لمَن الغلبة؟

النصب الإلكترونى

من ناصية الشارع إلى منصات المواقع.. ازدهار النصب الإلكترونى

جاريد كوشنر

كوشنر يحذر مقاطعي "مؤتمر البحرين"

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية.. ضغوط وتنفيض جيوب

أردوغان

إعلامي يكشف علاقة«السيسي» بخسارة «أردوغان» اسطنبول

سفن حربية أمريكية

الحرب مع إيران.. وصول سفن حربية أمريكية إلى الخليج

"كاف" يفرض غرامة مالية على الجزائر بسبب الجماهير

الرياضة

رئيس الكاف
رئيس الكاف

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الزمالك يفرض غرامات مالية كبيرة على اللاعبين

#

بسبب خلافات مالية.. بائع ملابس ينهي حياة آخر في بولاق الدكرور

#

عقوبات مغلظة لمخالفي «الذوق العام» بالسعودية

#

الاتحاد الاوروبى يفؤض عقوبة على جوجل

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الإثنين، فرض غرامة مالية علي المنتخب الجزائري، لقيام جمهوره بإشعال الشماريخ خلال لقاء كينيا في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر.
ووفقًا لبيان منشور على موقع اللجنة المنظمة للبطولة، "تقرر فرض غرامة مالية على المنتخب الجزائري، بالإضافة إلى تهديد جماهيره بالحرمان من حضور المباريات، ومضاعفة العقوبة المالية في حالة تكرار ذلك".
ولم تكشف اللجنة المنظمة عن قيمة الغرامة المالية التي فرضها الاتحاد القاري للعبة على الجزائر.
والأحد، فاز المنتخب الجزائري على كينيا بهدفين دون رد، ليحصل على أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار.
ويلعب المنتخب الجزائري مع السنغال الخميس المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة، التي تضم بجوارهما كل من كينيا وتنزانيا. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» لندن باعت أسلحة بـ17 مليون دولار لإسرائيل
» زوجان يعرضان طفلهما«الجنين» للبيع على الإنترنت
» مصرع وإصابة 15 شخصا إثر انفجار بوادي النطرون
» أدى صلاة الظهر ثم اغتصبها داخل سيارته
» «الأزهر» يوجه رسالة إلى لاعبي منتخب مصر
» تونس تسقط في «فخ» التعادل أمام أنجولا
» صورة لـ"خاشقجي" تثير أزمة بين مذيعة الجزيرة ومستشار "بن زايد"
» «ماني»: مستعد لمبادلة دوري الأبطال بلقب «كان 2019»
» الشرطة الفرنسية تغرم مسلمات بسبب ارتدائهن المايوه الشرعي
» حبس مأذون سابق بتهمة النصب على راغبي الزواج
» صادم..شاب يقتل جدته بعد سرقتها ويلقي جثتها وسط القمامة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة