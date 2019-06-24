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ماكرون يدعو ترامب لتوضيح موقفه من أوروبا

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المصريون ووكالات

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى "توضيح موقفه من أوروبا".
جاء ذلك خلال حوار أجراه ماكرون مع صحيفة "نيويوركر" الأمريكية، تناول خلاله مواضيع من قبل انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة، والعلاقة مع الرئيس الأمريكي ترامب.
وأعلن ماكرون أن "علاقة ترامب مع الاتحاد الأوروبي غير واضحة"، خصوصا مع دعمه للبريكست (اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد)، رغم صعوبته.
وأردف: "على ترامب توضيح موقفه من الاتحاد الأوروبي".
يُذكر أن ترامب من أشد الداعمين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعبر عن موقفه هذا في العديد من المناسبات.
وأدى رفض مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، 3 مرات، الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة ماي، مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بشأن بريكست، إلى تقديم ماي لاستقالتها من منصبها خلال الشهر الماضي.
من جهة أخرى، أوضح ماكرون، أن "الجميع كان يعتقد بحصول تحالف اليمين المتطرف على الأغلبية في انتخابات البرلمان الأوروبي، قبل عدة أشهر".
وذكر أن "أكبر جانب إيجابي في الانتخابات أن هذا الأمر لم يحصل".
وأفاد بأن تلقي هذه الأحزاب دعما من بعض الفاعلين الأجانب، يبقيها تحت تأثيرهم، ونفى أن يكون ترامب من بين هؤلاء الفاعلين.
وأسفرت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، التي جرت في مايو/أيار الماضي، عن فوز اليمين المتطرف في بعض الدول مثل فرنسا، وخسارتها في دول أخرى مثل هولندا.
والبرلمان الأوروبي هو مؤسسة برلمانية منتخبة (751 نائبا) بطريقة مباشرة تتبع الاتحاد الأوروبي، ويشكل البرلمان مع مجلس الاتحاد الأوروبي، السلطة التشريعية للاتحاد، الذي يضم 28 دولة. 

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