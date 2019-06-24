موسكو ترفض مساعي تحويل سوريا لمنطقة نزاع بين إسرائيل وإيران

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، رفض بلاده مساعي البعض تحويل الأراضي السورية إلى منطقة نزاع بين إسرائيل وإيران قائلا "إن ذلك يفاقم من الأزمة".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لافروف مع نظيره المصري سامح شكري في العاصمة موسكو.
وأشار إلى أن السياسات التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل تجاه إيران غير بناءة.
وشدد أن المستجدات في الخليج وسوريا في غاية الخطورة، قائلا: "مساعي تحويل الأراضي السورية إلى منطقة نزاع بين إسرائيل وإيران تفاقم الأزمة".
وأعرب عن دعم روسيا للحوار بين إيران والعرب من أجل إرساء الأمن في منطقة الخليج. 

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