لبنان.. احتجاجات فلسطينية رافضة لـ"مؤتمر المنامة"

24 يونيو 2019 - 10:50 م

نظمت قوى فلسطينية بمدينة صور وفي مخيم عين الحلوة بصيدا جنوبي لبنان، الإثنين، وقفة رافضة لـ"مؤتمر المنامة" المزمع عقده في العاصمة البحرينية، الثلاثاء والأربعاء.



وشارك في وقفة صيدا، ممثلون عن القوى السياسية الفلسطينية واللجان الشعبية والمؤسسات الأهلية الفلسطينية ووفود من مخيمي "عين الحلوة" و"المية ومية" ومدينة صيدا.



وقال مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في منطقة صيدا، فؤاد عثمان، خلال الوقفة، إن "المنطق الطبيعي السياسي والقانوني والإنساني يقضي بإنهاء الاحتلال وإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم".



وأضاف أن "أي كلام عن السلام وازدهار اقتصادي من دون الدعوة إلى إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ما هو إلا امتهان للكرامة الوطنية للشعب الفلسطيني".



وطالب عثمان، الدول العربية إلى "رفض الانخراط في جريمة تصفية القضية الفلسطينية".



وحذر من "جعل ورشة المنامة جسراً لتطبيع العلاقات بشكل رسمي بين بعض الدول العربية ودولة الاحتلال الإسرائيلي".



من جهته، قال عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" ومسؤولها السياسي في صيدا، أيمن شناعه، في كلمته: "ليس من حق أحد أن يتنازل عن شبر واحد من فلسطين، وإن التلويح بالمليارات لن يغري شعبنا الذي قدم آلاف الشهداء والأسرى وقاوم أكثر من واحد وسبعين عامًا".



وفي السياق، شهدت مدينة صور، مسيرات غاضبة، دعت إليها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح وكافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في المدينة.

