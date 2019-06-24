  • الإثنين 24 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:52 م
بحث متقدم
جماهير

الأرصاد توجه رسالة هامة لجماهير بطولة الأمم الأفريقية

مدرس

تعليق مثيرة للمدرس صاحب "موكب السيارات".. هذا ما قاله

أرشيفية

«رفع أسعار الصحف»..يُنهي أزماتها أم يزيد العزوف عنها؟

مدرجات الوداد المغربي

هل تعود الجماهير للمدرجات بعد انتهاء البطولة؟..إليك الإجابة

أرشيفية

البرلمان في مواجهة «تقليد الماركات».. لمَن الغلبة؟

النصب الإلكترونى

من ناصية الشارع إلى منصات المواقع.. ازدهار النصب الإلكترونى

جاريد كوشنر

كوشنر يحذر مقاطعي "مؤتمر البحرين"

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية.. ضغوط وتنفيض جيوب

أردوغان

إعلامي يكشف علاقة«السيسي» بخسارة «أردوغان» اسطنبول

سفن حربية أمريكية

الحرب مع إيران.. وصول سفن حربية أمريكية إلى الخليج

الحركة الشعبية تطالب بسحب قوات "الدعم السريع" من الخرطوم

عرب وعالم

متمردو الحركة الشعبية بالسودان يفرجون عن طاقم الطائرة الأممية
متمردو الحركة الشعبية بالسودان يفرجون عن طاقم الطائرة الأممية

أخبار متعلقة
#

سقوط 4 قتلى في الاعتداء على احتجاجات السودان اليوم

#

بريطانيا تطالب "العسكري" السوداني بالإفراج عن 3 قادة

#

أول تعليق للمجلس العسكري السوداني على قتل المعتصمين

#

«قوات خاصة» تتدخل لفض الاعتصام أمام «الدفاع» السودانية

طالب نائب رئيس الحركة الشعبية بالسودان ياسر عرمان، الإثنين، بسحب قوات "الدعم السريع" وقوات الأمن الأخرى من جميع المناطق السكنية المدنية في الخرطوم و"أي مكان آخر في السودان".
واعتقلت السلطات السودانية في 5 يونيو/حزيران الجاري عرمان والأمين العام للحركة الشعبية خميس جلاب والناطق باسمها مبارك اردول في الخرطوم، قبل أن تبعدهم إلى جوبا.
وقال عرمان، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه،: "في ظل الظروف الحالية، يواجه السودانيون تهديدًا متزايدًا لسلامتهم في المناطق الحضرية والريفية".
وشدد على ضرورة سحب قوات الدعم السريع وقوات الأمن الأخرى على الفور من جميع المناطق السكنية المدنية في العاصمة وفي أي مكان آخر بالبلاد.
وحذر من "انهيار" قطاع الأمن السوداني بالنظر إلى قيام قوات الدعم السريع بـ"تجنيد قوات من مالي والنيجر وتشاد وكذلك من داخل السودان"، حسب قوله، وهي اتهامات سبق أن نفتها السلطات.
وأضاف عرمان، الذي عاد إلى بلاده في 26 مايو/أيار الماضي، قبل أن يتعرض للاعتقال، مشيرًا إلى تعرضه لـ"سوء المعاملة والحبس الانفرادي"، من جانب قوات "الدعم السريع".
وأشار إلى أنه جرى إبعادهم "قسراً من السودان ضد إرادتنا على متن طائرة هليكوبتر عسكرية نحو جوبا".
ودعا نائب رئيس الحركة الشعبية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف المزيد من العنف ضد المدنيين السودانيين وتحقيق سلام عادل ودولة ديمقراطية مدنية تقوم على المساواة في المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساءلة.
وتكونت قوات الدعم السريع في العام 2013 تحت قيادة جهاز الأمن والمخابرات السوداني قبل أن تتبع رئيس البلاد مباشرة في يناير/كانون الثاني 2017، وأجاز البرلمان السوداني قانوناً خاصاً بالقوات يجعلها تابعة للجيش.
وحملت المعارضة السودانية قوات "الدعم السريع" المسؤولية الأكبر عن فض اعتصام الخرطوم أمام مقر قيادة الجيش، والذي كان يسعى للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» لندن باعت أسلحة بـ17 مليون دولار لإسرائيل
» زوجان يعرضان طفلهما«الجنين» للبيع على الإنترنت
» مصرع وإصابة 15 شخصا إثر انفجار بوادي النطرون
» أدى صلاة الظهر ثم اغتصبها داخل سيارته
» «الأزهر» يوجه رسالة إلى لاعبي منتخب مصر
» تونس تسقط في «فخ» التعادل أمام أنجولا
» صورة لـ"خاشقجي" تثير أزمة بين مذيعة الجزيرة ومستشار "بن زايد"
» «ماني»: مستعد لمبادلة دوري الأبطال بلقب «كان 2019»
» الشرطة الفرنسية تغرم مسلمات بسبب ارتدائهن المايوه الشرعي
» حبس مأذون سابق بتهمة النصب على راغبي الزواج
» صادم..شاب يقتل جدته بعد سرقتها ويلقي جثتها وسط القمامة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة