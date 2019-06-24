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النيجيري كالو لا يعاني أي مشاكل بالقلب

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كالو
كالو

المصريون ووكالات

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بمصر، الإثنين، سلامة النيجيري صامويل كالو من أي مشاكل في القلب.
ووفق بيان منشور على الموقع الإلكتروني للجنة المنظمة للبطولة، "ثبت التقرير الطبى النهائي سلامة حالة لاعب المنتخب النيجيرى صامويل كالو من أية مشاكل فى القلب وذلك على خلفية الفحص الطبي الذي طلبه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من الاتحاد النيجيري عن حالة اللاعب لتحديد إمكانية مشاركته فى مباريات منتخب بلاده في بطولة كأس الامم الإفريقية من عدمه".
وأضاف البيان "أجرى اللاعب الفحوصات الطبية اللازمة في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، ومن المنتظر أن ينضم غدا إلى تدريبات منتخب بلاده تمهيدا للمشاركة في المباريات المقبلة".
يذكر أن كالو تعرض قبل 3 أيام لمشكلة بعضلة القلب أدت الي سقوطه على أرضية الملعب ليتم نقله على إثرها إلى إحدى المستشفيات بالاسكندرية (شمال) لتلقي العلاج اللازم.
ولم يتم الدفع بكالو في لقاء نيجيريا أمام بوروندي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من البطولة القارية، والتي انتهت بفوز "النسور" بهدف نظيف.
وتتصدر نيجيريا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن مدغشقر وغينيا، وأخيرا بوروندي بلا رصيد من النقاط.
وستخوض نيجيريا مباراتها الثانية بأمم إفريقيا الأربعاء أمام غينيا. -

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