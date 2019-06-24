ليبرمان: نتنياهو يسعى لتشكيل حكومة تحظى بدعم أحزاب عربية

24 يونيو 2019 - 11:27 م

اتهم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني أفيغدور ليبرمان، الإثنين، رئيس وزراء بلاده بنيامين نتنياهو، بالسعي إلى تشكيل حكومة أقلية ستحظى بدعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف الحكومي.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، عن وزير الدفاع السابق ليبرمان، قوله خلال جلسة لكتلته: "نتنياهو أخفق في تشكيل ائتلاف حكومي، وسيسعى إلى تشكيل حكومة أقلية تحظى بدعم النواب العرب".



وتعقيبا على تصريحات ليبرمان، نفى حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، في بيان نشرته الهيئة، أقوال ليبرمان.



وقال حزب الليكود إن "تصريحات ليبرمان لا تمت إلى الواقع بصلة إنما هي مجرد فبركة".



وأكد أنه "لا يوجد أيّ تعاون بين حزب الليكود والأحزاب العربية"، مشددا أن نتنياهو يسعى الى تشكيل حكومية يمينية.



والأحزاب العربية في البرلمان الإسرائيلي هي: الحركة العربية للتغيير، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الاسلامية (الجناح الجنوبي) والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.



وخاضت الأحزاب ذاتها، الانتخابات بقائمة واحدة في العام 2015 وحصلت على 13 مقعدا، لكنها خاضتها بقائمتين في الانتخابات الأخيرة، وحصلت على 11 مقعدا، فيما قررت خوض الانتخابات العامة المقبلة في سبتمبر/أيلول القادم بقائمة واحدة.



والشهر الماضي، رفض حزب "إسرائيل بيتنا" الانضمام إلى حكومة، عكف نتنياهو على تشكيلها، بسبب خلافات مع الأحزاب الأرثوذكسية الأصولية، على مضمون "قانون التجنيد"، ما أدى إلى تبكير الانتخابات إلى 17 سبتمبر المقبل.

