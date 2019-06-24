الأرصاد توجه رسالة هامة لجماهير بطولة الأمم الأفريقية

24 يونيو 2019 - 11:00 م

وجه الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد رسالة إلى المشجعين بالاستاد لحضور مبارايات الأمم الأفريقية، قائلا: الطقس معتدل في وقت المباريات حيث إنه يتحسن بدءًا من السادسة مساءً.



وأشار "عبد العال"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه اعتبارًا من يوم الجمعة سنشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، منوهًا بأن ارتفاع نسبة الرطوبة يشعرنا بمزيد من الحرارة.

