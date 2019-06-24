» أردوغان على يقين أن أيامه في الحكم باتت معدودة

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قال بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على صفعتين متتاليتين في غضون 3 أشهر يُشكل ضربة موجعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة بعد هزيمة حزبه للمرة الثانية على التوالي في انتخابات بلدية إسطنبول.
وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أخبار» TeN، والذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن جماعة الإخوان كانت تراهن على أردوغان وتطلعاته حول إرجاع السيطرة العثمانية على جميع بلاد الوطن العربي عن طريق جماعة الإخوان الإرهابية، ولكن الشعب التركي يرى أن أردوغان أصبح عبئًا على دولتهم.
وتابع :«أردوغان أصبح متيقنًا أن أيامه في الحكم باتت معدودة بعدما أكتشف الشعب التركي أن هناك شخصيات بديلة أفضل منه يمكن الاعتماد عليها في الأوقات القادمة وذلك بعد تفشي الفساد بين قيادات حزب الحرية والعدالة والتنمية».
وأوضح أن أكرم أمام أوغلو المعارض التركي حين تولى رئاسة بلدية إسطنبول لأسبوعين قبل أن تعاد الانتخابات وفاز بها أيضًا، قام بتسليط الضوء فساد رئيس البلدية الذي ينتمي إلى حزب الحرية والعدالة والتنمية فضلا عن تراجع الأحوال الاقتصادية والمصرفية بسبب تدخله فيها هو وصهره.



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