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سامح شكري: نرفض تدخلات إيران.. وأمن الخليج من أمن مصر

الحياة السياسية

وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري

المصريون ـ متابعات

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أكد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، وشدد على أن أي مساس بأمن الخليج، هو مساس بأمن مصر.
وقال شكري لقناة «RT»: «مصر تعتبر أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمنها القومي ونرفض التدخلات من أي طرف إقليمي في الشأن العربي، كما ندعو دائما إلى الابتعاد عن سياسات الهيمنة أو التأثير بالوكالة على دول المنطقة، وإقامة علاقات مرتبطة بالمصالح والاحترام الكامل للدول العربية».
وثمّن الوزير شكري في حواره العلاقات المصرية-الروسية، مشيرا إلى أنها علاقة «شراكة استراتيجية بين البلدين»، مؤكدا تقارب المواقف فيما يتعلق بالأزمة السورية، كما يعمل البلدان معا على مكافحة الإرهاب.
وفي الشأن اليمني قال شكري إن مصر تبذل جهودا لعودة الشرعية إلى اليمن وتدعم الحل السلمي في البلاد، مشيرا إلى ضرورة توقف الحوثيين عن قصف المدنيين في المملكة العربية السعودية.
وقال إن مصر تتواصل مع كل أطراف الأزمة السودانية وتدعم الحل السلمي، وشدد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة في السودان وعلى وحدة أراضيه.

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