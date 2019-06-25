  • الثلاثاء 25 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:27 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

عمرو أديب: هذا الأمر سيكون إنجاز تاريخي غير مسبوق

الإعلامي تامر أمين

تعليق ناري لـ تامر أمين عن فضيحة لاعبي المنتخب

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

وزير المالية يكشف تفاصيل أكبر موازنة في تاريخ مصر

جماهير

الأرصاد توجه رسالة هامة لجماهير بطولة الأمم الأفريقية

مدرس

تعليق مثيرة للمدرس صاحب "موكب السيارات".. هذا ما قاله

أرشيفية

«رفع أسعار الصحف»..يُنهي أزماتها أم يزيد العزوف عنها؟

مدرجات الوداد المغربي

هل تعود الجماهير للمدرجات بعد انتهاء البطولة؟..إليك الإجابة

أرشيفية

البرلمان في مواجهة «تقليد الماركات».. لمَن الغلبة؟

النصب الإلكترونى

من ناصية الشارع إلى منصات المواقع.. ازدهار النصب الإلكترونى

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية.. ضغوط وتنفيض جيوب

بالفيديو..

عمرو أديب: هذا الأمر سيكون إنجاز تاريخي غير مسبوق

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"أديب": أجهشت بالبكاء 7 مرات بسبب هذا الأمر

#

"أديب" يوجه رسالة للأشقاء العرب بشأن هذا الأمر الهام

#

أديب: الزمالك محتاج معجزة علشان يفوز بالدوري

#

فنانة شهيرة قيل إنها أسلمت تكشف حقيقة تغيير ديانتها

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الموازنة العامة الجديدة ليست موازنة تقشفية، حيث أنها ستشهد زيادة في النفقات عن موازنة العام الماضي بنحو 150 مليار جنيه.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن من بنود الزيادة الصحة، والتعليم، والعلاوات وزيادة المعاشات، مثمنًا نظام التأمين الصحي الجديد، قائلا: "هنكون زي أي بلد محترم، ومش هنشوف تبرعات تاني".
وأضاف أن أغلب أزمات الدول الكبرى بسبب نظام التأمين الصحي، مثلما حدث بين "أوباما وترامب"، لافتا إلى أن أي مريض عندما يذهب لمستشفى مصر يدفع 20 ألف جنيه على الأقل حتى يتعاملوا مع المريض.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله "أديب" عن احتفال جنيفر لوبيز بعيد ميلادها في مصر
» الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» شريف مدكور يكشف تفاصيل جديدة عن إصابته بالسرطان
» أردوغان على يقين أن أيامه في الحكم باتت معدودة
» لندن باعت أسلحة بـ17 مليون دولار لإسرائيل
» كوشنر يحذر مقاطعي "مؤتمر البحرين"
» زوجان يعرضان طفلهما«الجنين» للبيع على الإنترنت
» «الأزهر» يوجه رسالة إلى لاعبي منتخب مصر
» الحرب مع إيران.. وصول سفن حربية أمريكية إلى الخليج
» أدى صلاة الظهر ثم اغتصبها داخل سيارته
» تونس تسقط في «فخ» التعادل أمام أنجولا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة