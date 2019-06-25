عمرو أديب: هذا الأمر سيكون إنجاز تاريخي غير مسبوق

25 يونيو 2019 - 12:30 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الموازنة العامة الجديدة ليست موازنة تقشفية، حيث أنها ستشهد زيادة في النفقات عن موازنة العام الماضي بنحو 150 مليار جنيه.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن من بنود الزيادة الصحة، والتعليم، والعلاوات وزيادة المعاشات، مثمنًا نظام التأمين الصحي الجديد، قائلا: "هنكون زي أي بلد محترم، ومش هنشوف تبرعات تاني".

