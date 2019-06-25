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هذا ما قاله "أديب" عن احتفال جنيفر لوبيز بعيد ميلادها في مصر

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جينفر لوبيز تقلد هيفاء وهبى
جينفر لوبيز تقلد هيفاء وهبى

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن جينفر لوبيز من أفضل المطربات الاستعراضيات آخر 20 عام، لافتا إلى أنها أعلنت أنها ستحتفل بعيد ميلادها في شهر أغسطس بالساحل الشمالي في مصر.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن جينفر تقدم عروض ملفتة، وأبنتها تظهر معها على المسرح، مقترحًا أن يعد لجينفر برنامج سياحي مميز في مصر، حتى يكون وسيلة لترويج للسياحة في مصر.
وأضاف، "عايزين طيارة خاصة تنقل جينفر لمختلف الأماكن السياحية في مصر"، مؤكدا أن السياحة هى ثقافة شعب مضياف، وليست دولة فقط.
وقد قالت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، إنها ستحتفل بعيد ميلادها المقبل في مصر، وتحديدا في هذا الصيف، حيث ستحيي حفلا غنيا كبيرا بالساحل الشمالى خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضافت جينيفر لوبيز خلال فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى: "أنا أدعوكم للاحتفال بعيد ميلادى هذا العام فى مصر.. 9 أغسطس".


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