رئيس الزمالك يوجه رسالة نارية لـ"مريهان": انتي مين يا بت؟

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مريهان

شن رئيس نادي الزمالك هجوما شرسا على عارضة الأزياء "مريهان" التي اتهمت عددا من لاعبي المنتخب بالتحرش بها.

وقال رئيس الزمالك في مداخلة هاتفية عبر قناة المحور: “انتى مين يا بت انتى؟ فين أهلك ؟ وإيه القرف اللى انتى عملاه فى نفسك ده؟ ده انتى فيكي شبه مش عارف من مين يعني سيد عبد الحفيظ مثلا”.

وأضاف: “انتي بتقولى اتحرشوا بيكي يعني هنحتاج نعمل DNA ولا إيه.. مش فاهم فى إيه؟ بلاش قرف احنا عندنا بطولة وماتش مهم جداً، المفروض واحدة زى دي يتشد عليها السيفون”.

وانتقد رئيس الزمالك مطالبة بعض وسائل الإعلام بالتحقيق فى الأمر، وتعجب فى أى شئ سيتم التحقيق!!.


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