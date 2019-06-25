رد صادم من ترامب على سيدة اتهمته بالاغتصاب

25 يونيو 2019 - 09:37 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السيدة إي جين كارول، الكاتبة والصحفية الأمريكية ليست النوع الذى يرغبه من النساء كى يعتدى عليها جنسيا.

ونفى ترامب فى مقابلة مع موقع وصحيفة "ذا هيل" ما قالته كارول إن ترامب اعتدى عليها جنسياً خلال فترة التسعينيات في غرفة تجربة الملابس في أحد متاجر نيويورك.

ورد ترامب على ما قالته كارول، الصحفية في مجلة إيل، في كتاب جديد لها:

"سأقولها باحترام كبير: أولا إنها ليست نوعي. ثانيا، هذا لم يحدث أبدا، لم يحدث أبدا، حسنا؟".

وأضاف ترامب في اللقاء الذي أجري في مكتبه بالبيت الأبيض أن كارول كانت "تكذب تماما" عندما روت ادعاءاتها، وتابع: "لا أعرف شيئا عن هذه المرأة. لا أعرف شيئا عنها".

ونشرت مجلة "نيويورك"، الأسبوع الماضي، مقتطفات من كتاب جديد لها قالت فيه إنها التقت ترامب عن طريق الصدفة في متجر "بيرغدورف غودمان" للملابس في مانهاتن، قبل أن يطلب رأيها بشأن شراء ملابس داخلية لمرأة لم يسمها. ثم وعلى سبيل المزاح اقترح أن تقوم هي بتجربة الملابس.