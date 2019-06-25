قرار مفاجئ من المغرب تجاه ورشة البحرين

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متابعات - أمينة عبد العال

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أعلنت المغرب رسميا مشاركتها في مؤتمر البحرين الذي سيعقد الثلاثاء والأربعاء، وسيمثل المغرب في هذا المؤتمر مسؤول من وزارة الاقتصاد والمالية.

وقال بيان صدر عن وزارة الخارجية المغربية ليل الاثنين الثلاثاء أن "إطار من وزارة الاقتصاد والمالية سيشارك في أشغال "الورشة حول السلام والازدهار"، التي تحتضنها العاصمة البحرينية المنامة".

وأضاف المصدر أن "المشاركة في هذه الورشة التقنية والقطاعية تتم إلى جانب العديد من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية، وكذا عدد من المنظمات الإقليمية والدولية"، وأشار المصدر ذاته إلى أن "هذه المشاركة تأتي انطلاقا من الموقف الثابت والدائم للمملكة المغربية من أجل حل دولتين، تتعايشان جنبا إلى جنب في سلام واستقرار، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

في سياق متصل، خرج فلسطينيون في الداخل وفي مدن عربية وعالمية، أمس الاثنين، في مسيرات ووقفات احتجاجية رفضا لما تسمى "صفقة القرن"، والورشة المقرر عقدها في البحرين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) خرجت المظاهرات أيضاً لدعم مواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "الرافضة لكل الحلول التصفوية للقضية الفلسطينية".

وتستمر الفعاليات الاحتجاجية، التي دعت لها حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بالتنسيق والشراكة مع فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات حتى 26 يونيو الجاري.

 


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