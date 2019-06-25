» مفاجآت في طقس اليوم الثلاثاء 25-6-2019

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ارتفاع درجات الحرارة

متابعات-علا خطاب

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درجات الحرارة

محافظات مصر

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وعرض برنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي" درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة وجميع المحافظات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى والعظمى:

القاهرة 25 39

الإسكندرية 24 32

مطروح 23 31

السلوم 23 33

سيوة 26 41

بورسعيد 25 32

دمياط 25 30

الزقازيق 25 40

الاسماعيلية 24 39

السويس 25 39

العريش 22 33

رفح 23 32

رأس سدر 24 39

نويبع 24 38

طابا 23 37

كاترين 19 35

الطور 25 35

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 28 39

مرسى علم 27 37

الفيوم 26 40

بنى سويف 26 40

المنيا 26 40

أسيوط 26 40

سوهاج 27 41

قنا 27 42

الأقصر 28 43

أسوان 30 44


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