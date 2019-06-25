تعليق صادم لـ"أحمد موسى" على موكب مدرس الفلسفة

25 يونيو 2019 - 10:02 ص

علق الإعلامي أحمد موسى على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لمدرس فلسفة، الذي يدخل مقر دروس خصوصية بموكب سيارات.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد": "كل التقدير للجميع، نحن لا نتجنى على أحد، فمن حق المدرس أن يمتلك سيارة أو أكثر والواضح من الفيديو أنه مدرس شاطر، حيث ظهر الفيديو آلاف الطلاب الحاضرين".

وأضاف: "لم أر هذا العدد من الطلاب من قبل في درس خصوصي، ونفسي أعرف ما هي المميزات التي تدفع الطلاب لاختيار هذا المدرس، النظام الجديد لوزير التعليم لن يقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية".

شاهد الفيديو..







