المشاط تشارك في الجلسة النقاشية لجوجل

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وزيرة السياحة ووزيرة التضامن
وزيرة السياحة ووزيرة التضامن

أمينة عبد العال

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جوجل

المشاط

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في الجلسة النقاشية لمنتدى مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر والتي عقدتها شركة جوجل العالمية بعد إعلانهم عن تعيين فريق عمل بمقر الشركة في مصر، وذلك بحضور السيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلى وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والآثار، والسيد لينو كاتاروزي مدير عام شركة جوجل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهشام الناظر مدير عام جوجل في مصر ومسئولي الشركة.

وأدار الجلسة سليم إيدى مدير السياسات والعلاقات الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جوجل العالمية، حسب بيان الوزارة التي أطلعت عليه" المصريون".

و قد استهلت الدكتورة رانيا المشاط حديثها بالإشارة إلى أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي أصبح الآن أولوية لدعم الإصلاح الاقتصادي الحالي الذي بدأت فيه مصر، وقالت أن الابتكار والتحول الرقمي جزءا أساسياً من برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي، وذلك لمواكبة الاتجاهات الحديثة والتغيرات التكنولوچية المتطورة والمتلاحقة في صناعة السياحة عالميا.

وأوضحت الوزيرة أنه بالرغم من أن الثورة الصناعية الرابعة قد يكون لها تأثيرا سلبيا على فرص العمل في بعض المجالات، خاصة مع التطورات التكنولوچية السريعة، الا أن قطاع السياحة من القطاعات الهامة التي تخلق فرص عمل تولد وظائف جديدة تتواكب مع هذا التطور من خلال الشركات الناشئة التي تعمل في مجال السياحة وتقوم الترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة، أو الشباب الذين يقومون بخلق محتوى ترويجي يمكن استخدامه على المنصات الرقمية أو غيرها ، مؤكدة أن الهدف الأشمل لوزارة السياحة هو ان يكون في كل بيت مصري فرد يعمل في السياحة، سواء من خلال الأنشطة المباشرة أو غير المباشرة

وأشارت الوزيرة إلى تعاظم دور التكنولوجيا الرقمية في السياحة في الفترة الأخيرة، والذى تجلى فى تغيير طريقة الحجز للفنادق والطيران حيث اتجه بشكل كبير نحو الحجز عبر الإنترنت، حتى أساليب الترويج للمقاصد السياحية تطورت وأصبحت تعتمد على المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما تعمل عليه وزارة السياحة من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع

وقالت الدكتورة رانيا المشاط أن هناك خططا للتعاون بين وزارة السياحة وشركة جوجل العالمية، مشيرة الى لقائها مسئولي الشركة في إبريل الماضي على هامش مشاركتها في منتدى الاقتصاد العالمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية.

ومن أوجه التعاون التي تم مناقشتها خلق مواد ترويجية مصورة لبعض المناطق السياحية المصرية والترويح لها من خلال قوالب ترويجية حديثة و عمل تطبيقات تفاعلية عن المتاحف المصرية أسوة بما قامت الشركة بتنفيذه مع عدد من متاحف كبرى حول العالم، كما تم مناقشة سبل التعاون و الاستفادة من برامج التدريب الرقمية والتي تقدمها جوجل لتعزيز المهارات المختلفة للعاملين في قطاع السياحة.

وأشارت الوزيرة الى أن وجود فريق عمل ومدير عام لجوجل العالمية في مصر من شأنه أن يضع هذه الخطط حيز التنفيذ.


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