أبرزهم العليمى.. الداخلية تعلن أسماء خلية خطة الأمل الإخوانية

25 يونيو 2019 - 10:34 ص

كشفت وزارة الداخلية عن أسماء عدد من المتهمين فى مخطط الأمل الإرهابى الذى تديره جماعة الإخوان، بهدف إسقاط الدولة ومؤسساتها، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، جرى ضبط 8 منهم، وتحديد خمسة هاربين.

وذكرت الداخلية في بيان لها أن القائمة تضم: كل من مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد، وأسامة عبدالعال محمد العقباوي، وأحمد عبدالجليل حسين الغنام، وعمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبدالحميد زكي العليمي، وحسن محمد حسن بربري.

وقالت الداخلية في بيان لها، الثلاثاء، إنه في إطار جهودها لإجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان الإرهابية، تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم ممثلوا القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية تديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأضافت الوزارة: كشفت معلومات قطاع الأمن الوطني، أبعاد هذا المخطط والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الاعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.

وقالت إنه أمكن تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط المشار إليه وهم "القياديان الإخوانيان محمود حسين، وعلي بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر، ومحمد ناصر، والمحكوم عليه الهارب أيمن نور.

وذكرت أنه جرى تحديد واستهداف 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية، وعثر على "أوراق ومستندات تنظيمية، مبالغ نقدية، بعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية"، مضيفةً أن حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات 205 ملايين جنيه.

كما عثر بحوزة المضبوطين على العديد من "الأوراق التنظيمية" الخاصة بالمخطط المشار إليه، ومبالغ "معدة لتمويل بنود المخطط المشار إليه". وأضافت أنه جار عرض تصوير المضبوطات، وتتولى نيابة أمن الدولة التحقيقات.