إخواني منشق: الجماعة تمتلك كتبًا "تشيب"

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إبراهيم ربيع، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين
إبراهيم ربيع، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين

إيمان هاني

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إبراهيم ربيع

أكد إبراهيم ربيع، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن جماعة الإخوان المسلمين تجيد صناعة القداسة، وصناعة الأسطورة، لافتا إلى أن لديهم الكثير من الكتب التي تتحدث عن حسن البنا وشفافيته، معقبا: "يمتلكون كتبا تشيب".

وأضاف "ربيع"، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عى قناة المحور الفضائية، مع الإعلامي محمد الباز، أن هذا كله يكرس لدى الشخص الإخواني فكرة القداسة.

ولفت إلى أن الجماعة تستعين بشركات علاقات عامة، وتتاجر بحدث وفاة محمد مرسي، معقبا: "نجل محمد مرسي اعتاد على صناعة الأكاذيب والأساطير".

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