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صورة في شهر العسل لفنان شهير تثير غضب السوشيال ميديا

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محمد مهران
محمد مهران

متابعات-علا خطاب

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أثار الممثل محمد مهران، جدلاً بين رواد التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركة جمهوره بصورة له خلال قضائه شهر العسل مع زوجته المخرجة مي عبد الحافظ.

وسافر "مهران" إلى جزيرة بالي ليمضي بعض الوقت الممتع هناك، ونشر صورته مع زوجته خلال استمتاعهما بالسباحة معا، وكتب ليصفها بكل حياته.

وتلقى مهران انتقادات كثيرة من متابعيه الذين أكدوا أن هذه الصورة خاصة لم يكن عليه نشرها، حيث جاءت التعليقات كالاتي :" تصدق بالله لهلغى الفولو بتاعك كنت فكراك غير كل الممثلين"، "ايه دا مفيش اي خشى ولا حياء، سبحانك بقينا في زمن الي يتعري ويتصور حياته الخاصة يبقي أكثر تحضر".


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My whole life #honeymoon #bali #firsttravel #love

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