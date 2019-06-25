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رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع "باسل 13"

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شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود  "باسل 13"، الذى نفذته إحدى الوحدات المدرعة بالجيش الثاني الميدانى باستخدام مقلدات الاشتباك "بالمايلز"، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

أظهر المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة فى اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها .

ونقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثانى الميدانى.

وناقش الفريق محمد فريد العناصر المشاركة بالمشروع فى أسلوب تنفيذ المهام المكلفين بها، وكيفية اتخاذ القرارات فى المواقف التكتيكية الطارئة التى يمكن التعرض لها أثنـاء إدارة العمليات.

وطالب رئيس أركان حرب القوات المسلحة، العناصر المشتركة بالمشروع، بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة،  والاستعداد القتالى، والحفاظ علي الصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات، والاستعداد الدائم لبذل الجهد، والتضحية من أجل أمن وسلامة مصر وشعبها العظيم ،حضر المرحلة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.


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