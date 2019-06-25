بالفيديو.. طائرة كويتية تصطدم بمطار فرنسى

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اصطدمت طائرة بوينغ 777 تابعة للخطوط الجوية الكويتية بمبنى المطار في مدينة نيس الفرنسية.

ذكرت الخدمة الصحفية للناقل أنه تمت مساعدة جميع الركاب وأفراد الطاقم على الفور. وتمكن الناس من مغادرة الطائرة، ولم يصب أي منهم.

كان التصادم سببا لتأخر العديد من الرحلات الجوية على الوصول والمغادرة، وفقًا لصحيفة ديلي ستار. وجرى استقبال ركاب الطائرة في الفنادق إلى أن يتم حجز طائرة جديدة لهم.


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