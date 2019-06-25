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ياسر رزق: "أثق فيك يا ريس"

الحياة السياسية

الكاتب الصحفي ياسر رزق
الكاتب الصحفي ياسر رزق

إيمان هاني

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مؤتمر صحفي

وزارة التخطيط

السيسي

ياسر رزق

أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن مصر لم تشهد من قبل ثورة في الإصلاح الإداري، بل زادت أزمة المواطن مع الدولة، لافتا إلى أن دور الإعلاميين هو تهيئة المتلقي لعملية الإصلاح الإداري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لوزارة التخطيط اليوم، بعنوان "الإصلاح الإدارب الواقع والمستقبل"، أنه يثق في قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الإصلاح الاداري جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح الاجتماعي، معقبا :"أثق فيك يا ريس ".

وتابع رزق ، قائلا :"  الحكومة لو نجحت في تحقيق الإصلاح الإداري، ستصبح كافة الملفات سهلة التطوير، خاصة وأن الحكومات من السهل أن تنجح في الإصلاح المالي، ولكن ملف الإصلاح الإداري استعصى على الكثيرين.

وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم إلى أن ثقافة تعطيل المصالح في المجتمع المصري هو أمر في غاية الصعوبة، ولكنه يثق في الإدارة المصرية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وخاصة أنها مسؤولة عن ملف المؤسسات الصحفية القومية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين السابق، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية.

وناقش المؤتمر بشأن استراتيجية الإصلاح الإداري والجهود المبذولة في هذا الشأن والخطوات المستقبلية لها، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي تنفذها الحكومة المصرية حاليًا، والتي تمثل أحد أهم أهدافها في تحقيق الإصلاح الإداري المنشود.


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