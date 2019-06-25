روائي شهير يوجه رسالة قاسية لـ"موسى": اذهب لـ"سوهاج"

25 يونيو 2019 - 12:32 م

تمنى الروائي والباحث في الشئون الإسلامية عمار علي حسن أن يأخذ الإعلامي بقناة صدى البد أحمد موسى إجازة لمدة أسبوع من عمله.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "أتمنى أن يأخذ الإعلامي "أحمد موسى" إجازة من برنامجه لمدة أسبوع واحد، يخصصها لجولة في قرى محافظة سوهاج التي جاء من إحداها".

وعن سبب ذلك أضاف "حسن": "عليه أن يسأل الناس كيف يستمرون على قيد الحياة أصلا، وسيسمع العجب العجاب، بعدها عليه أن يغمض عينيه لخمس دقائق، ليفكر في كل ما يقوله حول صواب التوجه الاقتصادي الحالي" .