روائي شهير يوجه رسالة قاسية لـ"موسى": اذهب لـ"سوهاج"

عمرو محمد
تمنى الروائي والباحث في الشئون الإسلامية عمار علي حسن أن يأخذ الإعلامي بقناة صدى البد أحمد موسى إجازة لمدة أسبوع من عمله.
وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "أتمنى أن يأخذ الإعلامي "أحمد موسى" إجازة من برنامجه لمدة أسبوع واحد، يخصصها لجولة في قرى محافظة سوهاج التي جاء من إحداها".
وعن سبب ذلك أضاف "حسن": "عليه أن يسأل الناس كيف يستمرون على قيد الحياة أصلا، وسيسمع العجب العجاب، بعدها عليه أن يغمض عينيه لخمس دقائق، ليفكر في كل ما يقوله حول صواب التوجه الاقتصادي الحالي" .
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