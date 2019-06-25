محامية تفجر مفاجأة مدوية عن جِمال "برقاش"

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تن

الجمال

برقاش

دينا المقدم


وصفت المحامية دينا المقدم، تعذيب الجمال في سوق برقاش بـ"الجريمة"، لافتة إلى أن الصور المتداولة أثارت غضب الكثيرين، وأساءت لمصر.

وأضافت "المقدم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"،  أن ما جرى للجمال في سوق برقاش ضد مواد الدستور التي تنص على كيفية التعامل مع الحيوانات، مضيفة أن هناك صحفيين من جريدة الفجر شهود عيان على الواقعة.

وأكدت أن تلك الحادثة ليست قديمة، والجريمة تتكرر يوميا، والصورة أصبحت مسيئة، معلنة أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام عن الواقعة غدًا.


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