حقيقة الفيديو الراقص داخل "ديسكو جدة"

عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "فيديو رقص في ديسكو جدة"، أكدت هيئة مكافحة الشائعات أن الفيديو غير صحيح، ولم يتم تصويره داخل المملكة.

وأوضحت الهيئة أن هذا الفيديو التي نشرته بعض الحسابات الوهمية، تم تصويره خارج المملكة في حفل داخل مطعم L’Opéra الشهير في فرنسا.

كما أشارت الهيئة إلى الأنباء المتداولة حول التجسس على رسائل تطبيق ” واتس آب ” ، مؤكدة أنه لا صحة لما يتداول عن ” علامات الصح الزرقاء والحمراء ” الخاصة بالتجسس بعد قراءة الرسالة في التطبيق.

وأضاف أن الخبر الحقيقي يعود إلى ثغرة قديمة تمت معالجتها بتحديث عاجل في التطبيق، إذ انتشرت شائعة تقول إن وجود 3 علامات زرقاء تعني أن الرسالة تمت ملاحظتها أو مراقبتها من قبل جهة حكومية، وأن ظهور علامتين زرقاء وواحدة مراء تعني أن جهة حكومية قد تتخذ إجراء عند الضرورة.