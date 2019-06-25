أسعار الذهب تقفز 10 جنيهات دفعة واحدة

قفزت أسعار الذهب 6 جنيهات خلال منتصف التعاملات اليومية، متأثرة بالبورصات العالمية، لتزيد حصيلة الارتفاعات التي وصفت بالقياسية لـ10جنيهات خلال يوم.

ويباع عيار 24 بـ757 جنيهًا، مقابل 751 جنيهًا، بداية التعاملات اليومية.

فيما يباع عيار 21 بـ662 جنيهًا، وعيار 18 بـ567 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ5 آلاف و296 جنيهًا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1%، اليوم الثلاثاء، قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها، ولكنها تظل قرب أعلى مستوى في 6 أعوام مع هبوط الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1424.25 دولار للأوقية بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن الأصفر 1438.63 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو 2013.

وقفز الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7% إلى 1427.50 دولار.