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السجن 10 سنوات لمحافظ المنوفية السابق

قضايا وحوادث

هشام عبد الباسط
هشام عبد الباسط

شيماء السيد

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محافظ المنوفية

هشام عبد الباسط

الحكم على محافظ المنوفية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الثلاثاء، النطق بالحكم بقضية محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق، فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، وعاقبته بالسجن 10 سنوات وتغريمه مبلغ 58 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مساوٍ لمبلغ الغرامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ووليد عبد الجواد.

كان المتهم أحيل إلى الجنايات بعد ان انتهت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع وتبين ان المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليوناً و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع آخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وكشفت التحقيقات أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه، فى حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه فى غسل الأموال باستثمارها فى شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.


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