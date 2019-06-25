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"النقض" ترقي 58 مستشارًا بالنقض لدرجة نائب

قضايا وحوادث

محكمة النقض
محكمة النقض

شيماء السيد

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محكمة النقض

الجمعية العمومية

رئيس محكمة النقض

الاعلي للقضاء

عقدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، رئيس محكمة النقض والأعلى للقضاء، ووافقت على جدول أعمالها الذى اشتمل على توزيع العمل الصيفى بترقية 58 مستشار بالنقض درجة نائب رئيس المحكمة النقض واختيار 70 مستشار من بين مستشارى الاستئناف والنيابة العامة كاعضاء بالمحكمة وذلك بالاقتراع السرى، كما وافق المجلس على على تشكيل لجان القرار وإعلان النتيجة .

واستعرض المستشار رئيس المكتب الفنى، إنجازات المحكمة خلال العامين الماضيين واختتم الانعقاد بتوجيه الشكر من قبل رئيس محكمة النقض المستشار مجدى ابوالعلا على رئاسته المحكمة طوال العامين الماضيين .

صرح بذلك المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الاعلامى للمحكمة.


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