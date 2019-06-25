صور.. القبض على أمير "داعش" في اليمن

25 يونيو 2019 - 04:37 م

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، أن القوات الخاصة السعودية ألقت القبض على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر".

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، في بيان له، إن "القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، وذلك بتاريخ 3 يونيو 2019".

وأوضح المالكي أن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء منه بالإضافة إلى 3 نساء و3 أطفال.

وأكد أن "هذه العملية تأتي امتدادا للتعاون الوثيق بين السعودية والحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب وتفكيك التنظيمات الإرهابية، كما أنها تعد ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي وبالأخص في اليمن، وتأتي استكمالا لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله".