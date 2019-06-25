» «فضل»: نسعى لحل أزمة تذاكر أمم إفريقيا

25 يونيو 2019 - 05:08 م

أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، على حرص اللجنة المنظمة على تسهيل جميع العقبات أمام المنتخبات المشاركة في «كان 2019»، للحصول على حصصها من التذاكر لحضور المباريات.

وقال فضل في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة: "العديد من المنتخبات المشاركة في كأس الأمم تأخرت عن الموعد الرسمي لإرسال طلبات الحصول على تذاكر المباريات، حسب اللوائح استقبال طلبات الدول المشاركة في البطولة للحصول على حصص من التذاكر انتهى يوم 15 مايو الماضي".

وأضاف: "رغم ذلك نحن نحاول تقديم كل الحلول الممكنة ويقدم المسؤولون عن الملف جهدا غير عادي لدعم جميع الدول المشاركة في البطولة".

ويذكر أن أحمد مجاهد المنسق العام للجنة المنظمة، يقود ملف التواصل مع المنتخبات وتقديم يد العون بالترتيب مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.