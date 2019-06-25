» صور.. موقف مفاجئ لـ"بن سلمان" على كورنيش جدة

25 يونيو 2019 - 05:35 م

فاجأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عددا من المواطنين والمقيمين، متجولًا على كورنيش جدة، فى خطوة غير مسبوقة منذ توليه مسؤولية ولاية العهد.

وحرص المواطنون والمقيمون، على التقاط الصور مع ولي العهد السعودي، والتي أظهر، عفوية ولي العهد مع المواطنين خلال زيارته أمس الاثنين لجدة.

?وكان ولي العهد السعودي ظهر قبلها، وهو يتناول الغداء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أحد مطاعم جدة، وكذلك التقط "سيلفي" مع أحد الأطفال الذي أصر على التصوير معه.

وتأتي زيارة بومبيو إلى السعودية، ضمن جولة تشمل الإمارات، لإجراء محادثات متوقعة أخرى بشأن تصاعد التوتر مع إيران.