«تاو»: أداء جنوب إفريقيا سيتحسن في المباريات القادمة

25 يونيو 2019 - 05:40 م

يرى بيرسي تاو مهاجم منتخب جنوب إفريقيا، أن أداء فريقه سوف يتحسن بشكل أكبر في اللقاء الذي سيقام الجمعة المقبل، على ملعب السلام بالقاهرة، أمام منتخب نامبيا، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية توتال 2019 في مصر.

وكان منتخب البافانا بافانا خسر مباراته الأولى في افتتاح مشواره بالبطولة، أمام كوت ديفوار بهدف سجله جوناثان كودجيا مهاجم الأفيال.

وأكد تاو في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الجنوب إفريقي، أنه لم يكن في أفضل حالاته المعتادة، ولكنه سوف يحاول أن يظهر بشكل أفضل في لقاء الجمعة المقبل، مشددا على أن خسارة المباراة الماضية، وضع الفريق في موقف صعب، وسوف يعمل الفريق على تصحيح أوجه القصور لديهم.

وعاد اللاعب ليقول: "لم نتمكن من خلف فاعلية هجومية أمام كوت ديفوار، كانت هذه أول مباراة لنا وأعتقد أننا سنحسن في المباراة الثانية، سيكون هناك الكثير من التحسين للفريق وأنا أيضا".

وأردف قائلا: "مباراة جنوب أفريقيا ضد ناميبيا هي ديربي COSAFA المثير الذي يستمتع به كلا الفريقين، نحن متحمسون للعب هذا الديربي ، سنحاول الظهور بشكل أفضل في الهجوم والدفاع، سيكون تحديا رائعا نلعبه ضد ناميبيا، ولن ننشغل مباراة المغرب الأخيرة، سوف نركز في لقاء نامبيا فقط".