مفاجأة.. الزمالك يسعى لـ«خطف» رمضان صبحي

25 يونيو 2019 - 06:20 م

كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي، والذي انتهت فترة إعارته إلى الأهلي، حقيقة تقدم الزمالك بعرض رسمي لشراء اللاعب.

رمضان صبحي كان أنضم للأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور من صفوف هدرسفيلد، وخلال تلك الفترة شارك اللاعب مع الفريق الأحمر في 24 مباراة بكل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

وقال نادر شوقي في تصريحات إذاعية لبرنامج "ستوديو إفريقيا" اليوم الثلاثاء:" لا أعلم ما اذا كان الزمالك سيتقدم بعرض رسمي لمسؤولي نادي هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي أم لا، ولكن بالتأكيد رغبة اللاعب الاستمرار مع الأهلي".

وأضاف وكيل أعمال رمضان صبحي ومدير شركة "11" المسؤولة عن تسويق اللاعب:" هناك رغبة كبيرة لدي مجلس إدارة النادي الأهلي لتجديد مفاوضاتهم مع هدرسفيلد بعد تعثر نقاشاتهم الماضية، الأهلي يجهز لعرضًا جديد سيتم إرساله للنادي الإنجليزي".

جدير بالذكر أن إدارة النادي الأهلي كانت عرضت على مسؤولي هدرسفيلد تجديد إستعارة رمضان صبحي موسم واحد مقابل 750 ألف جنيه إسترليني، في حين تم عرض 2 ونصف مليون لشراء اللاعب نهائيًا، وهو ما رفضه النادي الإنجليزي.