«مؤتمر البحرين» تصفية للقضية الفلسطينية

25 يونيو 2019 - 06:28 م

تحدث الدكتور عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسة، والمستشار السابق للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، عن ورشة عمل البحرين بشأن التنمية الاقتصادية فى الأراضى الفلسطينية.

وقال "عبدالله"، فى تغريدة له على موقع "تويتر": "لماذا تقبل البحرين أو أي دولة خليجية أخرى استضافة ندوة هدفها تصفية القضية الفلسطينية العادلة".

لماذا تقبل البحرين أو أي دولة خليجية اخرى استضافة ندوة هدفها تصفية القضية الفلسطينية العادلة. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) June 25, 2019

وتنطلق، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة البحرينية أعمال "مؤتمر المنامة"، تحت عنوان "ورشة الازدهار من أجل السلام"، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

و"صفقة القرن"، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.