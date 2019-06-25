«المالية»:اتفاق جديد مع «صندوق النقد» يستمر عامين

أفاد وزير المالية محمد معيط، بأن مصر تسعي إلى إبرام اتفاق برنامج إصلاح اقتصادي جديد مع صندوق النقد الدولي.

وقال "معيط" خلال تصريحات صحفية لوكالة "بلومبرج" على هامش منتدى الأسواق الناشئة: " إن الحكومة تستهدف استبدال اتفاق قرض الصندوق الحالي بحلول اكتوبر المقبل باتفاق جديد".

وأوضح وزير المالية أن "البرنامج الجديد قد يستمر لمدة عامين، وسيدعم رؤية مصر للفترة القادمة لتعزيز النمو والإصلاحات الهيكلية.. نأمل أن يتم توقيعه قبل أكتوبر المقبل".