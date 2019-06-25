بالفيديو.. شباب يتحرشون بمشجعات مغربيات بمصر

25 يونيو 2019 - 08:34 م

أبدى عدد كبير من المشجعات المغاربة في مصر، استياءهم الشديد بعد تعرضهم للتحرش من قبل عدد من الشباب المتواجد في محيط ملعب السلام التي استضاف مباراة منتخب بلادهم أمام ناميبيا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه مجموعة من المشجعات المغاربة يمشين في الشارع قرب الملعب الذي احتضن المباراة، قبل أن تشرع مجموعة من الشباب بالتحرش بهن أمام أنظار المارة.

وفي نفس السياق، مغردون من المغرب عبروا عن غضبهم، فيما قدم مصريون اعتذارهم للشعب المغربي عن هذا الفعل المسيء.

يقول مواطن مصري في تدوينة على فيسبوك: "حقيقة لا أجد ما أقول حول ما تعرضت إليه الفتيات المغربيات أمام ملعب السلام.. هذا انحطاط والاعتذار واجب لأهل المغرب وللمشجعات".

مغرد آخر طلب "عدم السكوت على مثل هذه التصرفات لأن الأمر لن يسهم في معالجة الظاهرة".

الناس اللي بتقول المتحرشين اللي ظاهرين في الفيديو بتاع المغرب ده ميعبروش عن مصر، لا يا جماعة للأسف هم بيعبروا، مصر بلد التحرش الأولى في المنطقة وفي الأعياد والمناسبات بيكون فيه تحرش بالهبل وبنفضل نشتكي كل سنة بدون حل. اعتبار المشكلة غير موجودة وغير معبرة عن مصر لا يساهم في حلها