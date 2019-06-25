الكاميرون تستهل حملة الدفاع عن اللقب بالفوز على غينيا بيساو

25 يونيو 2019 - 09:17 م

حقق منتخب الكاميرون فوزًا غاليًا على نظيره غينيا بيساو، بهدفين دون رد، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ولكن المنتخب الكاميروني نجح فى تسجيل ثنائية خلال 3 دقائق فى الشوط الثاني.

يايا بانانا افتتح النتيجة فى الدقيقة 66 من خلال ضربة رأسية اصطدمت فى أقدام مدافع غينيا بيساو لتسكن الشباك.

ثم أضاف بعدها بـ3 دقائق وتحديدًا فى الدقيقة 69 اللاعب ستيفين بكهين الهدف الثاني من خلال خطأ دفاعي استغله أمام مرمى الخصم.

بهذه النتيجة تتصدر الكاميرون المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، فى انتظار المباراة الأخرى التى تجمع غانا وبنين فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وحجز منتخب الكاميرون مقعده في النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما حل ثانيًا في المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة للمسابقة خلف المغرب صاحب الصدارة.

منتخب الكاميرون هو صاحب المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 5 ألقاب