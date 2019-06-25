» الإفتاء: القدس في القلب

25 يونيو 2019 - 09:28 م

أكدت دار الإفتاء المصرية على دعمها للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس، فى ظل إعلان الإدارة الأمريكية عن بنود خطة السلام فى الشرق الأوسط.

وقالت دار الإفتاء فى منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، "القدس في القلب".



وانطلقت، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة البحرينية أعمال "مؤتمر المنامة"، تحت عنوان "ورشة الازدهار من أجل السلام"، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

و"صفقة القرن"، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.