  • الثلاثاء 25 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:52 م
بحث متقدم
الإخوان المسلمين

باحث يفجر مفاجأة بشأن الكيانات الاقتصادية لـ"الإخوان"

الجنيه المصري

خبير اقتصادي يكشف دلالات ارتفاع الودائع بالجنيه

زياد العليمي

حبس "العليمي" و8 متهمين في "تحالف الأمل" 15 يومًا

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

"المالية" تكشف تفاصيل جديدة عن الموازنة الأضخم بتاريخ مصر

امتحانات مدارس

تخصيص 20 مليار جنيه من مخالفات البناء لـ«التعليم»

آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»

آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»

القبض على أمير "داعش"

أول تعليق لـ"بن سلمان" على سقوط أمير "داعش"

جماهير المغرب

بالفيديو.. شباب يتحرشون بمشجعات مغربيات بمصر

برلمان

حرمان المسجون من الدعم التمويني

أبوتريكة

«أبوتريكة» يكشف أمرًا خطيرًا ويوجه رسالة حازمة لهذا الشخص

مطالبات من النواب:

تخصيص 20 مليار جنيه من مخالفات البناء لـ«التعليم»

آخر الأخبار

امتحانات مدارس
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

«البورصة» تربح 10 مليارات جنيه

#

«البورصة» تربح 6.7 مليار جنيه

#

توقف نزيف البورصة والأرباح تصل 9.5 مليار جنيه

#

البورصة تخسر 7.5 مليار جنيه

مجلس النواب

النائب عبدالرحمن برعي

تخصيص 20 مليار جنية

مخلفات البناء

اصلاح التعليم

برزت مطالبات داخل مجلس النواب بتخصيص 20 مليار من المصالحات في مخالفات البناء لصالح العملية التعليمية.

قال النائب الدكتور عبدالرحمن برعي، إن مُخصصات الهيئة العامة للأبنية التعليمية في انخفاض مستمر على مدار 3 سنوات ماضية، لافتًا إلى تراجع مُخصصات تطوير برامج رياض الأطفال إلى النصف، ونفس الأمر في التعليم الابتدائي في إنشاء الفصول.

وأشار خلال اجتماع مجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 إلى أن برامج الإدارة المدرسية أيضًا لا تفي بمتطلبات العملية، لافتًا إلى أنه يتم الإنفاق على بند التدريب دون الحوافز، وأنه تم إلغاء مبلغ الضيافة بموازنة وزارة التربية والتعليم.

وأوضح، أن "المدير يحصل على نفس راتب الموظف في المدارس الحكومية، وبالتالي من يمتلكون مهارة الإدارة يرفضون تولي المناصب"، وفق قوله.

وأعرب برعي عن موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، بشرط تنفيذ التوصية الواردة بتقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بشأن تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من متحصلات تقنين الأراضي؛ لرفع رواتب المعلمين والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وذكر النائب، أن "تلك التوصية كانت موجودة في تقرير اللجنة عن الموازنة العام الماضي ولم يتم تنفيذها".

في السياق، قالت النائبة الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن "التعليم في مصر يحتاج إلى أموال وجهد ضخم من الجميع, سواء من المجتمع المدني أو من رجال الأعمال في إنشاء أبنية تعليمية أو فصول دراسية والمساهمة في تلك الإنشاءات".

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضافت "نصر": "مقترح النائب عبدالرحمن برعي بتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من أموال غرامات التصالح على مخالفات البناء للأبنية التعليمية ورواتب المعلمين مقترح عادل؛ خاصة أن وزير التعليم سبق وأن طلب 11 مليارًا زيادة في موازنة التعليم".

وأوضحت، أنه "لدينا مشكلتين تمثلان عائقًا أمام التطوير، وهما زيادة كثافة الطلاب، وتدنى رواتب المدرسين من ناحية، ما يتطلب زيادة الأبنية التعليمية، وتحسين أوضاع معلمي رياض الأطفال".

وأشادت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف الخبيرة التربوية, بمطالبة النائب بتخصيص 20 مليار جنيه لصالح التعليم من مخلفات البناء.

وأضافت لـ"المصريون": "التعليم لابد أن يكون مجانيًا كحق للجميع، موضحة أن دول العالم الكبرى التعليم فيها مجاني.

وأضافت: "تلك الدول مصاريف التعليم فيها تقدم من المجتمع المدني, وفرض ضرائب لصالح التعليم؛ لأن تلك الدول تعرف أن الجهل يؤدي إلي الدمار".

وأوضحت أنه "قد يكون ليس بها دخل أو أن الدخل الذي يأتي من خلال قناة السويس وقطاع البترول يكفي رواتب الموظفين والعاملين في الدولة, فلابد من تنويع الطرق، وتكون هناك جهات يتحصل منها على جزء من المخالفات لصالح التعليم, ولا يجب اختصار إصلاح التعليم على مخالفات البناء فقط".

وأشارت إلى أنه "على سبيل المثال لابد من أن يُخصص جزء من الغرامات التي تتحصل عليها وزارة الداخلية من خلال المرور وغيرها من القطاعات لصالح التعليم, وذلك بتخصيص جزء من الضرائب التي تتحصل عليها الدولة, وغيرها من الوزارات حتى نتمكن من النهوض في التعليم ونواكب الدول المتقدمة".

ولفتت إلى أنه "لابد من أن تخصص تلك القيمة من الضرائب لصالح التعليم كل عام, ولا يجب أن يقتصر على العام الحالي أو القادم فقط, لأن المخالفات مستمرة ولن تنتهي, ومن أجل أن يكون هناك تحسن في العملية التعليمية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أبوريدة يطالب لاعبي المنتخب المصري بهذا الأمر الهام
» هجوم سيبراني أمريكي ضد "كتائب حزب الله" المدعوم إيرانياً
» «المادة 101» تهدد عرش المذيعين بماسبيرو.. البقاء للأصلح
» «المالية»:اتفاق جديد مع «صندوق النقد» يستمر عامين
» موسكو "قلقة" من نشاط واشنطن العسكري البيولوجي
» "مؤتمر المنامة".. كوشنر يعرض مقطعًا ترويجيًا لخرائط "بدون حدود"
» كوشنر: أعددنا أكبر خطة اقتصادية للفلسطينيين والشرق الأوسط
» أمريكا تتبرأ من سيناتور ظهر مع نائب رئيس «العسكري السوداني»
» الإفتاء: القدس في القلب
» 23 قضية اعتداء جنسي ضد «ميسي» في إيران
» «ضيوف»: مباريات أمم إفريقيا تشبه نزلات الملاكمة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف