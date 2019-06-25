"صالح" يبحث مع "ماي" سبل تخفيف التوتر في المنطقة

25 يونيو 2019 - 10:00 م

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، بريطانيا إلى لعب دور فاعل في تعزيز الاستقرار وتخفيف التوتر في المنطقة.



جاء ذلك خلال زيارة رسمية غير محددة المدة أجراها صالح إلى لندن التقى خلالها مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.



وقالت الرئاسة العراقية في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "الرئيس عقد جلسة مباحثات مشتركة مع ماي، وأكد على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين".



ودعا صالح إلى "ضرورة أن تلعب الحكومة البريطانية دورا فاعلا في تعزيز استقرار المنطقة وتخفيف حدة التوترات فيها".



وجرى خلال اللقاء وفقا للبيان "التأكيد على تكثيف الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتصدي لهذا الخطر الذي يهدد الأمن والسلم العالميين".



وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.



واتخذت إيران تلك الخطوة، مايو/أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

