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أونروا: تعهدات بـ110 ملايين دولار.. ونخشى توقف العمليات بغزة

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تعهدت دول أعضاء بالأمم المتحدة، الثلاثاء، بتقديم 110 ملايين دولار لميزانية وكالة "أونروا" هذا العام.أعلن ذلك بيير كرينبول، مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
لكن المسؤول الدولي أعرب عن خشيته من "ألا تتمكن أونروا من تقديم مساعداتها الغذائية لنحو مليون فلسطيني في قطاع غزة "ما لم تتسلم تمويلًا إضافيًا على وجه السرعة".
وأوضح مفوض عام "أونروا" أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا كانا من أكبر الجهات التي تعهدت بتقديم دعم مالي.
وأضاف التعهدات، التي جاءت خلال مؤتمر "إعلان التبرعات المالية"، شهدت جمع 110 ملايين دولار، وهو أمر "مشجع للغاية".
وتابع: "لكننا بحاجة ماسة وعاجلة إلي تمويل إضافي لكي لا تتوقف احدي خدماتنا الرئيسية وهي تقديم المساعدة الغذائية لنحو مليون فلسطيني في قطاع غزة".
وأعرب عن أمله في تجاوز الأزمة، بالقول "أنا علي يقين من قدرتنا على حشد الموارد المالية لعملياتنا.. هذا ما يحدث معنا كل عام".
وفي 2018، أوقفت واشنطن دعمها المالي للأونروا المقدر سنويا بـ 360 مليون دولار، بعد تقديمها مبلغ 60 مليونا مطلع العام ذاته، ما تسبب في أزمة مالية للوكالة.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ. 

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