» هجوم سيبراني أمريكي ضد "كتائب حزب الله" المدعوم إيرانياً

وذكر موقع "سي إن إن" الإخباري الأمريكي نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على العملية، أن الغاية من الهجوم كان شل قدرات ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران.



وأضاف المسؤولان أن الهدف المحدد كان شبكات الاتصالات التابعة للحزب، دون الكشف عن معلومات حول نجاح العملية من فشلها.