روحاني: طهران لا تسعى للحرب مع واشنطن

25 يونيو 2019 - 11:22 م

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن طهران لا تسعى للحرب مع الولايات المتحدة، قائلا إن الجيش الإيراني سيرد بشكل حاسم على أي تجاوز أمريكي.



ووفقا لبيان صدر عن الرئاسة الإيرانية، فقد أكد روحاني لماكرون أن الجيش الإيراني سيرد بشكل حاسم وقاطع على أي تجاوز أمريكي جديد للأجواء الإيرانية.

