باحث يفجر مفاجأة بشأن الكيانات الاقتصادية لـ"الإخوان"

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أكد أحمد عطا الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن الجماعة الإرهابية وضعت مخططًا من أجل استهداف 5 دول عربية وعلى رأسها مصر.
وأضاف "عطا" - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"- أنه تم تكوين الكيانات الاقتصادية في محاولة لإعادة إحياء التنظيم مرة أخرى بعد عزل الإخوان في ثورة الثلاثين من يونيو.
وتابع: تم رصد 1.8 مليار دولار لإسقاط الدول العربية وعلى رأسها مصر، وجماعة الإخوان الإرهابية تؤسس كيانات اقتصادية من أجل دعم تنفيذ مخطط إرهابي مع اقتراب احتفالات ثورة 30 يونيو".
وأضاف: "الأجهزة الأمنية المصرية نجحت في تجفيف منابع تمويل الإرهاب وكان هناك مخطط للدفع بفوضى في 30 يونيو القادم لإسقاط الدولة المصرية، والخروج بثورة مسلحة في مصر في 5 نوفمبر القادم ويتم تمويلها عن طريق الكيانات الاقتصادية، ولكن الدولة المصرية أحبطت هذا المخطط الإرهابي".

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