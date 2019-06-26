هجوم ناري من تامر أمين علي مريام فارس بعد تصريحاتها

26 يونيو 2019 - 12:00 ص

انتقد الإعلامي تامر أمين، الفنانة ميريام فارس بعد إساءتها لمصر، قائلًا: "اللي عايز يهزر يا مرمر، ما يهزر على الكبير، مصر صنعتك وصنعة كل نجوم العالم العربي، مفيش حد كبير على مصر، مصر هي الكبيرة".



وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن أي شخص لديه موهبة ويريد أن يشتهر في العالم العربي يأتي إلى مصر، وهذا باعتراف جميع المطربين والفنانين، معقبًا: "سميرة سعيد جت عندنا، صباح كانت هنا، وفريد الأطرش، احنا هوليود الشرق، ومؤمنين بأن الفن لا جنسية له".



وأضاف: "اللي يتنطط علينا، لازم نعرفه حجمه وقمته أمام مصر، ما تحدثت به مريام فارس ليس صراحة ولكنه وقاحة".













