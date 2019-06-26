» نجم الزمالك: مروان محسن وكوكا أفضل من صلاح 100 مرة

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صلاح

أكد جمال عبد الحميد - نجم الزمالك السابق - أنه يرفض فكر خافيير أجيري في الدفع النجم محمد صلاح في مركز رأس الحربة.

وقال "عبد الحميد" في مداخلة عبر قناة "تايم سبورت" : "يجب ترك صلاح في الجبهة اليمنى لزيادة الكفاءة الهجومية .. أنا ضد وضعه كرأس حربة بحجة تحريره من الضغوط .. كل الناس تعلم أنه أفضل على الطرف".

وأضاف: ""مروان محسن وأحمد حسن كوكا وأحمد على أحسن من صلاح 100 مرة في رأس الحربة، ومش عايزين نضعف خطورة صلاح، لذا يجب تركه في الجناح، والاستفادة بمهاجمي المنتخب وعدم قتل معنوياتهم".

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