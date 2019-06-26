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وفاة مخرج فيلم "عوكل" بعد صراع مع المرض

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النجار
النجار

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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عوكل

رحل عن عالمنا أمس المخرج محمد النجار عن عمر يناهز 65 سنة ، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكان النجار قد تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى
يذكر أن "النجار" تخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج، عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج سنة 1979، وكان يُدرس في العديد من المعاهد الفنية المصرية.
بدأ مشواره الفني بالعمل كمساعد إخراج ومخرج منفذ في حوالي 52 فيلما، مع العديد من المخرجين السينمائيين.

في عام 1988 بدأ إخراج أول أعماله السينمائية، وهو فيلم (زمن حاتم زهران) بطولة نور الشريف.
وله العديد من الأفلام الناجحة ومنها (الصرخة، الهجامة، صعيدي رايح جاي ، رحلة حب، عوكل).

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