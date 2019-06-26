  • الأربعاء 26 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:09 ص
بحث متقدم
رياض محرز

نجم عربي يتورط مع مربية أطفاله.. والأخيرة تقاضيه

ارشيف

شبيه لـ «ميسي» يستغل عشرات النساء جنسيًا

ارشيف

تفاصيل مثيرة عن سيدة عرجاء هزمت "هتلر"

مختار نوح

نوح يعلن عن حزب جديد على "فيس بوك"

وائل الإبراشي

الإبراشي: "اللي بيحصل ده مصيبة"

ظاهرة اكل الكلاب

أكل لحوم الكلاب يثير الغضب بدولة عربية

الدكتور أحمد عكاشة - أستاذ الطب النفسي

بالفيديو.. طبيب نفسي: "كلنا مرضى عقليين ساعتين يوميا"

مبروك عطية

مبروك عطية: في جنة 14 نجمة وجنة 3 نجوم

صدام حسين

فيديو نادر لزوجة "صدام" مع ملكة إسبانيا

الأب وطفلته

بعد إيلان السوري.. "أوسكار" وطفلته يهزان العالم

فيديو نادر لزوجة "صدام" مع ملكة إسبانيا

الصفحة الأخيرة

صدام حسين
صدام حسين

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فيديو نادر .. صدام يترحم على "الخميني"

#

وفاة وصيفة ملكة جمال لبنان بعد معاناة مع السرطان

#

فيديو نادر لـ محمد عبد الوهاب وهو يرتل القرآن

#

الملك عبد الله يتناول الإفطار مع عائلته.. فيديو من داخل القصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادر لزوجة الرئيس العراقي، صدام حسين، وهي باستقبال الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا، في السبعينيات.

وعلق حساب يدعي "رغد صدام حسين" على الفيديو، قائًلا: "ماجدة العراق الأولى السيدة ساجدة خير الله باستقبال الملكة صوفيا ملكة إسبانيا أواسط السبعينيات" .

ولاقي الفيدو تفاعلا كبيرا من قبل رواد التواصل الاجتماعي، حيث جاءت التعليقات كالآتي: "اللهم إرحم أم الليثين وحفظها أينما وجدت ويا أسرتها الكريمة ويرحم روح الشهيد صدام المجيد وأبنائه الأبطال ويخلدهم الفردوس الأعلى فالجنة"، "عز العراق وفخر الغرب بكم سيدتي الغالية".

وتزوجت "ساجدة" من صدام حسين عام 1963م، وأنجبت له ابنين عدي عام 1964 وقصي عام 1967 وثلاث بنات رغد عام 1968 ورنا عام 1971 وحلا عام 1977، وذهبت إلى الأردن مع بناتها .

عند سقوط بغداد في أبريل 2003 لجأت مع بناتها وأحفادها إلى الأردن ثم انتقلت للعيش في قطر مع ابنتها الصغرى حلا عام 2004 .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إيران "تسرع" فى تخصيب اليورانيوم
» مجددًا.. وفاة الأطفال الرضع تهز تونس
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى فيصل
» زيارة لمحمد بن سلمان بعد انقطاع 20 عامًا
» فيديو جديد لـ حليمة بولند يثير الجدل
» تحديث جديد بـ واتساب تعرف عليه
» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو
» قائدة "أمريكا" تتحدى ترامب وترفض ترديد السلام الوطني
» وفاة مخرج فيلم "عوكل" بعد صراع مع المرض
» نجم اليوتيوب ينتحر ويترك رسالة: عشت حياتي مهرجًا والآن سأترك هذا
» فنانة شهيرة تنشر صورة عارية الظهر ثم تحذفها بعد 3 دقائق

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف